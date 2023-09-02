Мойзес: у Махачева были проблемы с Волкановски, у Оливейры хорошие шансы на победу

Бразильский боец UFC Тиаго Мойзес заявил, что его соотечественник Чарльз Оливейра проведёт работу над ошибками и будет иметь хорошие шансы на победу во втором бою с россиянином Исламом Махачевым. Мойзес дрался с Махачевым в 2021 году и уступил удушающим приёмом.

«После того боя я понял, что могу выходить и показывать хорошие результаты против лучших в мире и победить кого угодно. Это то, что я уяснил для себя.

Я также узнал, что не бывает непобедимых бойцов. Мы все видели бой Ислама с Волкановски. У Махачева были проблемы в том поединке. Думаю, что победить можно кого угодно.

Мне кажется. Чарльз плохо выглядел в первом поединке, а Махачев хорошо смотрелся в стойке, плюс у него хорошие борьба и джиу-джитсу. Но Чарльз провёл работу над ошибками. Если он правильно настроится и будет драться так же, как с Дариушем, то у него будут хорошие шансы на победу. Я буду болеть за него, он заслуживает быть чемпионом», — приводит слова Мойзеса MMA Fighting.