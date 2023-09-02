Джейк Пол — о гонорарах бойцов: они свободные люди, платите им достойно или отпустите их

Американский видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, вновь высказался на тему низких гонораров бойцов смешанных единоборств.

«Недопустимо платить бойцам менее 20% дохода и полностью контролировать их поведение, как будто они являются наёмными работниками. Бойцы — это свободные люди, заплатите им достойно или отпустите. Они рискуют своей жизнью ради того, чтобы вы зарабатывали деньги.

О, и ещё есть коллективный договор. Это большой бизнес», — написал Пол на своей странице в «Твиттере», комментируя новость о том, что компания SRJ Sports Investments приобрела миноритарную долю в промоушене смешанных единоборств Professional Fighters League.

Вложения SRJ Sports Investments в PFL оцениваются более чем в $ 100 млн. При этом в будущем инвестиции могут быть значительно увеличены.