Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джейк Пол — о гонорарах бойцов: они свободные люди, платите им достойно или отпустите их

Джейк Пол — о гонорарах бойцов: они свободные люди, платите им достойно или отпустите их
Аудио-версия:
Комментарии

Американский видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, вновь высказался на тему низких гонораров бойцов смешанных единоборств.

«Недопустимо платить бойцам менее 20% дохода и полностью контролировать их поведение, как будто они являются наёмными работниками. Бойцы — это свободные люди, заплатите им достойно или отпустите. Они рискуют своей жизнью ради того, чтобы вы зарабатывали деньги.

О, и ещё есть коллективный договор. Это большой бизнес», — написал Пол на своей странице в «Твиттере», комментируя новость о том, что компания SRJ Sports Investments приобрела миноритарную долю в промоушене смешанных единоборств Professional Fighters League.

Вложения SRJ Sports Investments в PFL оцениваются более чем в $ 100 млн. При этом в будущем инвестиции могут быть значительно увеличены.

Материалы по теме
Саудовская Аравия инвестирует более $ 100 млн в промоушен PFL
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android