Шон О’Мэлли анонсировал громкие новости относительно своего будущего

Новоиспечённый чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли намекнул на скорые новости, касающиеся его будущего.
«Только что состоялся потрясающий разговор с Атлетической комиссией Сахарного штата!!! Чёрт возьми, скоро будут важнейшие новости», — написал О’Мэлли на своей странице в «Твиттере».
В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 292, О’Мэлли встречался с действующим чемпионом в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом. Бой продлился два раунда и завершился досрочной победой Шона техническим нокаутом, благодаря чему он стал обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.
На счету О’Мэлли 19 поединков, в которых он одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел одно поражение, а ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.
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