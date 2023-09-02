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«Твоё лицо – кабинка в общественном туалете». Сехудо высказался о татуировках О’Мэлли

«Твоё лицо – кабинка в общественном туалете». Сехудо высказался о татуировках О’Мэлли
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо ответил новоиспечённому чемпиону промоушена в легчайшем весе Шону О'Мэлли, который вновь высмеял рост американца.

«Твоё татуированное лицо похоже на кабинку в общественном туалете», — написал Сехудо на своей странице в «Твиттере».

Напомним, О'Мэлли одержал победу в главном поединке турнира UFC 292 с американцем Алджамейном Стерлингом и завоевал титул чемпиона легчайшего дивизиона. 28-летний О'Мэлли отправил Стерлинга в нокдаун в контратаке и начал добивать соперника. После серии ударов рефери боя Марк Годдард остановил поединок.

В своём последнем бою на UFC 288 Сехудо также встречался со Стерлингом, но проиграл ему раздельным судейским решением.

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