Кормье оценил перспективы Макса Холлоуэя в лёгком весе UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье высказался о перспективах бывшего обладателя титула в полулёгком весе (до 65 кг) Макса Холлоуэя в лёгком дивизионе (до 70 кг).

«Холлоуэй – один из тех парней, которые ощущают себя особенными талантами. Несмотря на весь принятый урон, он ни разу не оказывался на полу. Его тяжело потрясти, и он является проблемой для любого. Интересно, что его ждёт.

Когда он дрался в лёгком весе, то смотрелся немного маленьким. Несмотря на то что он является крупным для полулёгкого веса, в лёгком дивизионе будет всё наоборот», — сказал Кормье в эфире ESPN.

В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 225 Холлоуэй нокаутировал в третьем раунде южнокорейца Чон Чхан Сона, более известного как Корейский Зомби.