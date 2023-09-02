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Экс-чемпион: О’Мэлли способен нокаутировать любого в легчайшем весе UFC

Экс-чемпион: О’Мэлли способен нокаутировать любого в легчайшем весе UFC
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Двукратный чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Доминик Круз высказался о титульном поединке между соотечественниками Алджамейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли, который состоялся на турнире UFC 292 в августе.

Напомним, О’Мэлли победил техническим нокаутом во втором раунде, став новым обладателем титула.

«Мне нравится, когда такой парень приходит и всё переворачивает. Вспомните его бой с Яном, он получился крайне близким. Я считал его поединки с Верой, Яном и Алджамейном очень тяжёлыми.

Он выиграл в двух из них, так что О’Мэлли настолько хорош, насколько его хотят видеть. Он нокаутировал чемпиона с защитами, у него в руках есть сила, и он способен нокаутировать любого в дивизионе», — сказал Круз в подкасте Anik & Florian.

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