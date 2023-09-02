Казахстанский чемпион Алимханулы проведёт объединительный бой 15 октября

Промоутерская компания Top Rank объявила о своём вечере бокса, который состоится 15 октября в городе Розенберг (штат Техас, США).

В главном бою чемпион мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанец Жанибек Алимханулы (14-0, 9 KO) встретится с обладателем титула IBF немцем Винченцо Гуалтьери (21-0-1, 7 KO).

Алимханулы 30 лет. Казахстанец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в 2022-м стал чемпионом мира, впоследствии проведя две защиты.

Гуалтьери 30 лет. Боец стал профессионалом в 2015 году. В июле 2023-го сразился за вакантный титул, оставленный Геннадием Головкиным, и победил единогласным судейским решением бразильского олимпийца Эскиву Фалькао (30-1, 20 KO).