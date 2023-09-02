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Сехудо объяснил, почему О’Мэлли может проиграть в реванше с Верой

Сехудо объяснил, почему О’Мэлли может проиграть в реванше с Верой
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американский ветеран Генри Сехудо высказался о титульном поединке в легчайшем дивизионе (до 61 кг) между соотечественником Шоном О’Мэлли и эквадорцем Марлоном Верой, который, как ожидается, состоится в конце года.

«Давайте поговорим о слабостях О’Мэлли. Первое, это его стойкость, он смотрит на часы даже во время трёхраундовых боёв. Мне кажется, у него проблемы с тем, чтобы удерживать ритм на протяжении пяти раундов.

Сила же Веры заключается в том, что он не сдаётся. Он будет сражаться с вами до последнего раунда. В нём есть вера в то, что он поймает вас, как он поймал Фрэнки Эдгара и Доминика Круза. Его достоинством является стойкость и желание идти до конца. И причина, почему я верю в то, что Вера может победить, заключается в его выносливости и мужестве», — сказал Сехудо на своём YouTube-канале.

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