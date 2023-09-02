Результаты турнира ACA 162: Туменов — Палмер

В Краснодаре завершился турнир по смешанным единоборствам ACA 162. В главном событии российский боец полулёгкого веса (до 65 кг) Биберт Туменов победил техническим нокаутом американца Лэнса Палмера и вышел в полуфинал Гран-при организации.
В соглавном событии россиянин Абубакар Вагаев победил единогласным решением бразильца Мишеля Празереса и вышел полуфинал Гран-при в полусреднем весе (до 77 кг).
Результаты турнира ACA 162:
Биберт Туменов победил Лэнса Палмера техническим нокаутом (Раунд 1, 4:53);
Абубакар Вагаев победил Мишеля Празереса единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45, 50-45, 50-45);
Азамат Керефов победил Осимхона Рахмонова техническим нокаутом (Раунд 3, 1:54) и вышел в полуфинал Гран-при в наилегчайшем весе;
Артем Фролов победил Клебера Соузу техническим нокаутом (Раунд 2, 3:19);
Андерсон Гонсалвес победил Олега Оленичева техническим нокаутом (Раунд 1, 0:40);
Мурад Абдулаев победил Ирвинга Мачадо единогласным решением (30-27, 30-27, 30-26, 30-26, 30-27);
Апти Бимарзаев победил Андерсона Дос Сантоса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);
Абубакар Местоев победил Байзета Хатхоху техническим нокаутом (отказ от продолжения боя) — (Раунд 2, 5:00);
Фелипе Фроес победил Рината Саякбаева техническим нокаутом (отказ от продолжения боя) — (Раунд 2, 5:00);
Астемир Нагоев победил Мирзамидина Пазылова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);
Абдул-Рахман Темиров победил Владимира Пальченкова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);
Маркос Родригес победил Замира Арипшева единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28,, 30-27, 30-27);
Якуб Сулиманов победил Амаразспа Мартиросяна единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);
Ислам Мешев победил Рустама Асуева единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28).
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