Результаты турнира ACA 162: Туменов — Палмер

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В Краснодаре завершился турнир по смешанным единоборствам ACA 162. В главном событии российский боец полулёгкого веса (до 65 кг) Биберт Туменов победил техническим нокаутом американца Лэнса Палмера и вышел в полуфинал Гран-при организации.

В соглавном событии россиянин Абубакар Вагаев победил единогласным решением бразильца Мишеля Празереса и вышел полуфинал Гран-при в полусреднем весе (до 77 кг).

Результаты турнира ACA 162:

Биберт Туменов победил Лэнса Палмера техническим нокаутом (Раунд 1, 4:53);

Абубакар Вагаев победил Мишеля Празереса единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45, 50-45, 50-45);

Азамат Керефов победил Осимхона Рахмонова техническим нокаутом (Раунд 3, 1:54) и вышел в полуфинал Гран-при в наилегчайшем весе;

Артем Фролов победил Клебера Соузу техническим нокаутом (Раунд 2, 3:19);

Андерсон Гонсалвес победил Олега Оленичева техническим нокаутом (Раунд 1, 0:40);

Мурад Абдулаев победил Ирвинга Мачадо единогласным решением (30-27, 30-27, 30-26, 30-26, 30-27);

Апти Бимарзаев победил Андерсона Дос Сантоса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);

Абубакар Местоев победил Байзета Хатхоху техническим нокаутом (отказ от продолжения боя) — (Раунд 2, 5:00);

Фелипе Фроес победил Рината Саякбаева техническим нокаутом (отказ от продолжения боя) — (Раунд 2, 5:00);

Астемир Нагоев победил Мирзамидина Пазылова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);

Абдул-Рахман Темиров победил Владимира Пальченкова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);

Маркос Родригес победил Замира Арипшева единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28,, 30-27, 30-27);

Якуб Сулиманов победил Амаразспа Мартиросяна единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);

Ислам Мешев победил Рустама Асуева единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28).