Ган — Спивак: прямой эфир боя начнётся примерно в 00:30 мск

В настоящий момент, в ночь со 2 на 3 сентября в Париже (Франция), проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 226.
В главном бою бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган (11-2) сразится с представителем Молдавии Сергеем Спиваком (16-3).
Ган не выступал с марта, когда на турнире UFC 286 досрочно проиграл в бою за вакантный титул звёздному американцу Джону Джонсу, вернувшемуся после трёх лет отсутствия. Спивак на UFC Fight Night 218 в феврале «задушил» в первом раунде бывшего претендента на титул американца Деррика Льюиса.
Посмотреть бой Ган – Спивак можно в приложении UFC Fight Pass. Также трансляцию поединка проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец!», ориентировочное начало – в 00:30 мск.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 226.
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