Результаты турнира UFC Fight Night 226: Ган – Спивак

В Париже (Франция) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 226. В главном событии бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган (12-2) досрочно остановил во втором раунде молдаванина Сергея Спивака (16-4).

Результаты турнира UFC Fight Night 226:

Сириль Ган победил Сергея Спивака техническим нокаутом (Раунд 2, 3:44);

Манон Фиро победила Роуз Намаюнас единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28);

Бенуа Сэн-Дени победил Тиаго Мойзеза техническим нокаутом (Раунд 2, 4:44);

Волкан Оздемир победил Богдана Гуськова удушающим приёмом (Раунд 1, 3:46);

Уилльям Гомис победил Янниса Жеммоури техническим нокаутом (Раунд 3, 2:20);

Морган Чаррье победил Маноло Зекчини техническим нокаутом (Раунд 1, 3:51);

Тэйлор Лапилус победил Каолана Лаугхрана единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Эндж Луса победил Риса МакКи единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28);

Нора Корнолл победила Джозелин Эдвардс единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);

Фарид Башарат победил Клейдсона Родригеса удушающим приёмом (arm triangle) – (Раунд 1, 4:15);

Джакьюлин Кавальканти победила Зару Фэирн Дос Сантос единогласным решением (30-27, 30-37, 30-27).