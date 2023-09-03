Сириль Ган прокомментировал победу над Спиваком на UFC Fight Night 226

Французский боец смешанных единоборст Сириль Ган, выступающий в тяжёлой весовой категории, прокомментировал свой успех после победеного боя против молдавского бойца Сергея Спивака. Бой между тяжеловесами завершился техническим нокаутом во втором раунде.
«Не буду лгать, на меня оказывалось давление, и я хотел хорошо выступить. Это не баскетбол и не футбол. Это другое. У вас бывают эмоции, которые чувствуются иначе. Я был немного напуган, немного под давлением, но хотел преуспеть.
Это была моя миссия: блистать сегодня вечером, потому что я хочу вернуться к поясу. Это моя гонка, и я хочу это сделать. Новая эра для тяжёлого дивизиона, и вас ждёт большое движение», — приводит слова Гана после пресс-конференции MMAJunkie.
Сириль Ган обладал титулом UFC в 2021 году после победу на Дерриком Льюисом. Ган не смог защитить титул уже в следующем бое, проиграв Фрэнсису Нганну. В марте 2023 года Ган проиграл титульный бой Джону Джонсу.
- 3 сентября 2023
-
09:37
-
02:32
-
01:09
-
00:58
-
00:34
-
00:04
- 2 сентября 2023
-
23:51
-
23:05
-
22:41
-
21:56
-
21:43
-
20:46
-
20:05
-
19:50
-
19:37
-
19:10
-
18:38
-
18:10
-
17:51
-
16:55
-
15:30
-
14:16
-
13:00
-
11:28
-
10:33
-
08:13
-
07:50
-
03:05
-
01:01
-
00:57
- 1 сентября 2023
-
23:39
-
22:57
-
22:00
-
20:44
-
19:20