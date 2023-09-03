Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сириль Ган прокомментировал победу над Спиваком на UFC Fight Night 226

Сириль Ган прокомментировал победу над Спиваком на UFC Fight Night 226
Комментарии

Французский боец смешанных единоборст Сириль Ган, выступающий в тяжёлой весовой категории, прокомментировал свой успех после победеного боя против молдавского бойца Сергея Спивака. Бой между тяжеловесами завершился техническим нокаутом во втором раунде.

«Не буду лгать, на меня оказывалось давление, и я хотел хорошо выступить. Это не баскетбол и не футбол. Это другое. У вас бывают эмоции, которые чувствуются иначе. Я был немного напуган, немного под давлением, но хотел преуспеть.

Это была моя миссия: блистать сегодня вечером, потому что я хочу вернуться к поясу. Это моя гонка, и я хочу это сделать. Новая эра для тяжёлого дивизиона, и вас ждёт большое движение», — приводит слова Гана после пресс-конференции MMAJunkie.

Сириль Ган обладал титулом UFC в 2021 году после победу на Дерриком Льюисом. Ган не смог защитить титул уже в следующем бое, проиграв Фрэнсису Нганну. В марте 2023 года Ган проиграл титульный бой Джону Джонсу.

Материалы по теме
Ган уничтожил Спивака и вернулся в титульную гонку. Но сначала Павлович?
Ган уничтожил Спивака и вернулся в титульную гонку. Но сначала Павлович?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android