Сириль Ган прокомментировал победу над Спиваком на UFC Fight Night 226

Французский боец смешанных единоборст Сириль Ган, выступающий в тяжёлой весовой категории, прокомментировал свой успех после победеного боя против молдавского бойца Сергея Спивака. Бой между тяжеловесами завершился техническим нокаутом во втором раунде.

«Не буду лгать, на меня оказывалось давление, и я хотел хорошо выступить. Это не баскетбол и не футбол. Это другое. У вас бывают эмоции, которые чувствуются иначе. Я был немного напуган, немного под давлением, но хотел преуспеть.

Это была моя миссия: блистать сегодня вечером, потому что я хочу вернуться к поясу. Это моя гонка, и я хочу это сделать. Новая эра для тяжёлого дивизиона, и вас ждёт большое движение», — приводит слова Гана после пресс-конференции MMAJunkie.

Сириль Ган обладал титулом UFC в 2021 году после победу на Дерриком Льюисом. Ган не смог защитить титул уже в следующем бое, проиграв Фрэнсису Нганну. В марте 2023 года Ган проиграл титульный бой Джону Джонсу.