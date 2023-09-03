«Я от природы большой ублюдок». Чарло — о разнице в весе с Альваресом

Американский боксёр Джермелл Чарло, выступающий в первой средней весовой категории, рассказал о том, что преимущество в весе не станет определяющим в его ближайшем поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
«Я от природы большой ублюдок, совсем не маленький парень. Мир бокса видит меня только тогда, когда я взвешиваюсь и дерусь. Они не знают мой настоящий размер, не знают, что я могу победить на ринге более крупного парня. Я уже говорил, что нахожусь в первом среднем весе только когда дерусь, опускаясь до этого веса.
То, какой вес у меня бывает обычно — секрет. Я не набираю слишком много, совсем нет. Остаюсь в форме, остаюсь активным, но могу иметь задел в весе, особенно перед таким боем. Иногда тренер говорит: «Эй, ты выглядишь немного толстоватым» — и это то, что есть. Для этого боя я набираю мышечную массу, улучшаю скорость и ловкость. Я в порядке», — сказал Чарло на подкасте Million Dollar Worth of Game.
Титульный бой Чарло и Альвареса состоится в ночь на 1 октября 2023 года в Лас-Вегасе, США.
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