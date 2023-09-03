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Форман: надеюсь, Уайлдер вернёт себе чемпионский пояс

Форман: надеюсь, Уайлдер вернёт себе чемпионский пояс
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Легендарный американский боксёр Джордж Форман, бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовокой категории, отвечая на вопросы подписчиков, с уважением высказался о 37-летнем тяжеловесе Деонтее Уайлдере, уступившим титул чемпиона мира по версии WBC британцу Тайсону Фьюри.

«Мой удар сильнее, чем у Уайлдера? Уайлдер определённо может бить, на сегодняшний день он уже навсегда доказал свою ценность. Надеюсь, он сможет вернуть себе титул ещё раз», — приводит слова Формана Boxing-social.

Напомним, ранее появлялалсь информация о том, что Уайлдер может в 2024 году встретиться с британцем Энтони Джошуа, бывшим чемпионом мира, проигравшим свои титулы в поединке с украинцем Александром Усиком в 2021 году.

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