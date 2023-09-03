Объявлены бонусы победителей АСА 162
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2 сентября в Краснодаре состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 162, главным событием которого стал бой в рамках 1/4 Гран-при в полулегком весе между российским бойцом Бибертом Туменовым и американцем Лэнсом Палмером.
Выступление российского бойца признали лучшим в прошедшим вечере, что принесло Туменову бонус в размере $ 50 000.
Помимо этого, бонус за досрочное завершение боя получили Андерсон Гонсалвес, одолевший Олега Оленичева нокаутом во втором раунде и Артём Фролов, который победил Клебера Соузу, благодаря техническому нокауту во втором раунде.
Ранее на АСА 162 также зафиксировали необычное событие, когда Азамат Керефов и Осимхон Рахмонов, соперники на ACA 162, не смогли сделать вес перед боем.
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