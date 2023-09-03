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Ган ответил, готов ли биться с Павловичем и Аспиналлом после победы над Спиваком

Ган ответил, готов ли биться с Павловичем и Аспиналлом после победы над Спиваком
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Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Сириль Ган высказался о следующем выступлении после досрочной победы над молдаванином Сергеем Спиваком, поединок с которым состоялся в минувшие выходные в Париже (Франция) и возглавил турнир UFC Fight Night 226.

«Мы ждём большого чемпионского боя между двумя великими, которые, возможно, завершат карьеры. Моя задача заключалась в том, чтобы ярко выступить и доказать, что я готов снова бороться за титул.

Бои с Павловичем и Аспиналлом? У меня нет чёткого ответа на этот вопрос. Мне было безразлично, кто станет следующим, с начала карьеры. Помните мои первые слова? Кто угодно и где угодно. Я остаюсь тем же парнем», — сказал Ган на пресс-конференции.

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