«С тобой до конца». Мохнаткина поддержала Спивака после поражения от Гана
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Российский боец промоушена PFL Марина Мохнаткина поддержала мужа и бойца тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергея Спивака после досрочного поражения в бою с французом Сирилем Ганом, который состоялся на турнире UFC Fight Night 226 в Париже (Франция).
Напомним, Ган победил техническим нокаутом во втором раунде, закрыв поражение от действующего чемпиона американца Джона Джонса.
«Любимый, я с тобой! У победы много отцов, поражения всегда сирота. Я с тобой родной… до конца. Это спорт», – написала Мохнаткина в социальных сетях.
Сергею Спиваку 28 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2014 году и в мае 2019-го провёл первый поединок в UFC. За карьеру в организации провёл 11 боёв, одержав семь побед и четырежды проиграв.
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