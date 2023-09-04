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Волкановски: Стрикленд заплатит за болтовню про Адесанью

Волкановски: Стрикленд заплатит за болтовню про Адесанью
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Австралийский чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски дал комментарий по поводу предстоящего поединка между Шоном Стриклэндом и Исраэлем Адесаньей.

«Я с нетерпением жду этого поединка. Хорошо, что кто-то вроде меня или Иззи будет защищать свои пояса здесь, в Австралии. Я очень рад, что ему удалось это сделать. Думаю, это отличный бой для Адесаньи.

Очевидно, что Шон будет говорить, Шон будет пытаться залезть ему под кожу. Так что будет весело. Но я чувствую, что Иззи будет очень сильно его доставать. Особенно, если учесть, какие разговоры будут происходить. Я думаю, что Шон Стрикленд обязательно поплатится за некоторые вещи, которые он скажет. Стилистически Адесанья очень неудобный соперник для него», — приводит слова Волкановски Sportskeeda.

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