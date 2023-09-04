О‘Мэлли рассказал, что получал угрозы от экс-чемпиона UFC

Действующий чемпион UFC Шон О'Мэлли рассказал о том, что бывший чемпион промоушена Витор Белфорт написал ему в социальных сетях.

Недавно О'Мэлли после своей победы в поединке со Стерлингом сказал, что теперь он может изменять своей супруге, поскольку он «король» и «платит за всё».

По словам О'Мэлли, 46-летний ветеран смешанных единоборств обиделся на эти высказывания и написал ему в личные сообщения, чтобы выразить своё отвращение.

«Эти высказывания стали вирусными. Витор Белфорт написал мне, что хочет надрать мне задницу. Просто безумие. Мы вместе с моей девушкой уже восемь лет или около того, и у нас всё хорошо. Люди думают, что все должны жить по их принципам, но это не так. Для них всё остальное кажется ненормальным», — сказал О'Мэлли в эфире своего подкаста.