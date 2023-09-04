Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Альварес: Кроуфорд талантлив, но он выиграл один большой бой

Альварес: Кроуфорд талантлив, но он выиграл один большой бой
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес высказался об оппозиции американца Теренса Кроуфорда.

«Я всегда говорил, что уважаю Теренса Кроуфорда, он очень талантливый боец, но он выиграл всего один большой бой. Если вы посмотрите на его резюме, то увидите, что он побил одного хорошего бойца, Эррола Спенса. А так… Я не считаю, что он побеждал кого-то сильного. Он великолепно выступил в бою со Спенсом, поединок, казалось, был лёгким для него», — сказал Альварес в интервью TMZ Sports.

Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.

Материалы по теме
Экс-тренер Головкина: надеюсь, бой Кроуфорда и Канело — лишь разговоры
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android