Тренер Кроуфорда задержан в Англии с огнестрельным оружием
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Брайан Макинтайр, тренер лидера рейтинга pound-for-pound американца Теренса Кроуфорда, задержан с огнестрельным оружием в Манчестере (Великобритания), сообщает издание Daily Mail.
Макинтайр возвращался в США после выступления своего подопечного, британского бойца среднего веса (до 72,6 кг) Криса Юбэнка-младшего (33-3, 24 KO), однако в аэропорту во время проверки багажа у него был обнаружен пистолет, после чего на место прибыли сотрудники полиции. В настоящий момент Макинтайр находится под стражей до выяснения обстоятельств.
Напомним, в ночь с 2 на 3 сентября Крис Юбэнк-младший успешно отквитал поражение в реванше с соотечественником Лиамом Смитом (33-4-1, 20 KO), победив техническим нокаутом в десятом раунде.
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