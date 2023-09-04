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Камил Гаджиев назвал опаснейшего соперника для Павловича и Джонса в UFC

Камил Гаджиев назвал опаснейшего соперника для Павловича и Джонса в UFC
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о британском бойце тяжёлого веса (до 120 кг) Томе Аспиналле.

«Павлович будет страховать бой Джонса и Миочича… Это правильное решение. Кто, если не Серёга, должен страховать? Желать людям травмироваться некорректно, но, давайте объективно, нам было бы интереснее, если бы против Джонса дрался Павлович.

Но есть ещё Том Аспиналл. Я, на самом деле, считаю Аспиналла самым опасным человеком в тяжёлом дивизионе, и для Джонса, и для Павловича это был бы самый серьёзный соперник. Аспиналл в стороне не остался и сказал, что хочет драться с Павловичем. С одной стороны, крутейший бой, с другой — если мы хотим видеть Серёгу в бою за титул, то лучше, чтобы он в этот бой прошёл напрямую», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

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