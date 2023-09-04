Биспинг: Нганну будет избит в бою с Фьюри

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг высказался о предстоящем поединке экс-чемпиона организации в тяжёлом весе камерунца Фрэнсиса Нганну и звёздного британского боксёра Тайсона Фьюри, который состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Нганну будет избит. Это не неуважение к Нганну, он невероятен, он был отличным бойцом в UFC, но он не сможет боксировать с Тайсоном Фьюри. Тайсон Фьюри – феноменальный боксёр, ростом 205 см, быстрый, его финты, техника… всё это просто блестяще», — сказал Биспинг в подкасте Eventful Lives Podcast.

Поединок с Фьюри станет для 36-летнего Нганну дебютом в профессиональном боксе. На счету Фьюри 33 победы (24 – нокаутом), ни одного поражения и одна ничья.