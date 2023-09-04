«Ситуация сложная». Менеджер Бивола высказался о следующем бое россиянина

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянина Дмитрия Бивола, высказался о следующем выступлении подопечного.

«Ситуация очень сложная. Когда я это говорю Диме, он отвечает: «Вадик, у нас всегда очень сложная ситуация». Нам не привыкать. Имеет место и бюджетная, финансовая составляющая и отношение к СНГ и России, это всё нам не помогает.

Были моменты и у Димы. Он провёл очень успешный год. Он никуда не торопился, занимался личными делами, разбирался с некоторыми своими вопросами… Сейчас начинают в прессе писать, что виноваты Matchroom и [Эдди] Хирн… Мы в этой ситуации осознанно, у него могли быть бои.

Да, мы вышли немного из колеи, но у Димы всё отлично, он сейчас на сборах в Киргизии, с большой командой, всё по плану, он хорошо себя чувствует. Мы работаем над тем, чтобы он выступил в октябре-ноябре. Учитывая карьеру Димы, сейчас кого-то сложно заставить выйти с ним в ринг», — сказал Корнилов в интервью YouTube-каналу «БоксТВ».