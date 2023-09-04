Экс-чемпион: Чарло станет лучшим бойцом мира, если побьёт Канело

Экс-чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Тони Харрисон, нанёсший единственное поражение в карьере соотечественнику Джермеллу Чарло, высказался о его предстоящем бое с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом.

«Глупо подниматься на две весовые категории. Я чувствовал бы дискомфорт даже в том случае, если бы он подрался с Канело в 72 кг. Но есть причина, почему он согласился на бой, и я болею за него.

Он может стать лучшим бойцом. И я скажу это перед всеми, он превзойдёт Усика, Джервонту. Он станет лучшим бойцом в мире, первым номером pound-for-pound, если побьёт Канело Альвареса в 76 кг», — сказал Харрисон в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Напомним, поединок Альварес – Чарло состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США).