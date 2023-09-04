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Макс Холлоуэй назвал сроки следующего боя в UFC

Макс Холлоуэй назвал сроки следующего боя в UFC
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй заявил, что намерен выступить в первом квартале 2024 года.

«Я не собираюсь никого вызывать. Если я смогу выступить в начале следующего года, в феврале или марте, будет здорово. Если UFC придумает что-то, от чего я не смогу отказаться, я подумаю: «Это слишком привлекательно, чтобы отказываться, я подерусь ещё раз в этом году». Сейчас я думаю о начале следующего года. Было несколько травм. Есть и кое-что личное, что бы мы хотели бы осуществить с женой. Посмотрим, как всё сложится», — сказал Холлоуэй на своём YouTube-канале.

В последнем бою, состоявшемся в августе на турнире UFC Fight Night 225, Холлоуэй нокаутировал в третьем раунде южнокорейца Чон Чхан Сона, более известного как Корейский Зомби.

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