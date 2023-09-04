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Кроуфорд отреагировал на слова Канело, раскритиковавшего его резюме

Кроуфорд отреагировал на слова Канело, раскритиковавшего его резюме
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Чемпион мира в трёх весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO) отреагировал на слова звёздного мексиканца Сауля Альвареса, раскритиковавшего его оппозицию.

Напомним, ранее Альварес заявил, что Эррол Спенс является единственным статусным соперником в карьере Кроуфорда.

«И мы снова начинаем разговор о том, что я не дрался ни с кем, кроме Спенса. Лол, вы все бредите, это помешательство», — написал Кроуфорд в социальных сетях.

Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.

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