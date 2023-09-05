Адесанья: Стрикленд пытается быть крутым, но он очень не уверен в себе

Действующий чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья высказался о предстоящем поединке с американцем Шоном Стриклендом, который состоится на турнире UFC 293 в Сиднее (Австралия).

«Шон очень не уверен в себе. Если вы хотите выглядеть крутым парнем, у вас есть только один шанс, первое впечатление. При первой встрече он выглядел как девчонка. И я даже ничего не делал для этого.

Я просто спросил: «Эй, как дела, приятель?» А он ответил: «Оу, не поступай со мной как с твоим мальчиком Костой». А затем мы вышли на сцену, он начал вести себя иначе. А я подумал, где была эта энергия за кулисами. Вот почему, когда он пытается делать всякое дерьмо, это не работает», — сказал Адесанья в интервью YouTube-каналу The Mac Life.