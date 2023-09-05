«Аккуратно заберёт бой». Василевский сделал прогноз на бой Волкова с Туивасой

Известный российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский высказался по поводу предстоящего поединка между Александром Волковым и Таем Туивасой.

«Думаю, что если Волков будет готов и мотивирован, не будет проблем со здоровьем, то всё будет хорошо. Туиваса обладает нокаутирующей мощью, он может попасть, но Волков стилистически ему неудобен. Александр будет с дистанции его тыкать жёсткими джебами, ударами ногами и постепенно лишать Тая его мощи. Так что думаю, Волков аккуратно заберёт бой, не обостряя. Именно перебивая на дистанции, не позволяя попасть по себе. Уверен, Волкову хватит навыков не вестись на какие-то провокации Туивасы и не зарубаться с ним», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.