Василевский оценил титульные перспективы Волкова в случае победы над Туивасой

Известный российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский оценил титульные перспективы Александра Волкова в случае победы над Таем Туивасой.
«Чисто гипотетически Волков может включиться в титульную гонку. Просто он больше в тени, чем тот же Павлович. Сергей более предпочтителен для UFC. Но чисто гипотетически да, Саша мог, плюс он давно к этому идёт», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
Напомним, в последнем поединке Александр сражался с бойцом из Молдавии Александром Романовым. Волков победил оппонента техническим нокаутом в первом раунде. В настоящий момент россиянин занимает седьмое место в рейтинге UFC в тяжёлой весовой категории.
Туиваса располагается на шестой строчке рейтинга. В последнем поединке Тай встречался ещё с одним бойцом из России, Сергеем Павловичем, и проиграл ему в первом раунде.
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