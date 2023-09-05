Василевский: Адесанья заигрывается и может пропустить, у Стрикленда есть шансы
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Известный российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский высказался по поводу предстоящего поединка между Исраэлем Адесаньей и Шоном Стриклендом.
«Стрикленд не просто так получил титульный бой, он проделал тоже определённый путь. Всё может быть. Чисто на бумаге да, Адесанья явный фаворит, но как будет в бою, можем только увидеть, когда он состоится. Шансы у Шона, конечно, есть. Адесанья ведь не какой-то супернокаутёр, нет какого-то доминирующего стиля, в котором он, допустим, переводит и не даёт там дышать. Он работает в стойке, соответственно, может и пропустить. Адесанья заигрывается часто, так что почему нет. Можно его победить», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
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