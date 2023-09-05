Мокаев раскритиковал правительство Великобритании за невыдачу виз гражданам России

Непобеждённый британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев раскритиковал правительство своей страны за невыдачу виз гражданам России.

«Почему британское министерство внутренних дел всегда отклоняет заявку граждан России на получение визы?! Почему невинные люди не могут путешествовать из-за дерьмовых политических конфликтов?!» — написал Мокаев в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, состоявшемся на турнире UFC 286, Мокаев встречался с бразильцем Жафелом Фильо и выиграл удушающим приёмом в третьем раунде. При этом боец был близок к поражению, так как Фильо провёл болевой приём Мокаеву на ногу. Однако Мухаммад не сдался, хотя получил травму. Мокаев остаётся непобеждённым бойцом смешанных единоборств. Сейчас у него десять побед в десяти поединках в ММА.