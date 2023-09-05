Волков — о том, что не бросает вызовы: напрошусь на кого-то, а потом получу звездюлей

Российский боец UFC Александр Волков объяснил, почему никогда не бросал соперникам вызовов.
«На самом деле я теряюсь с вызовами, потому что, во-первых, не хочется никого злить (смеётся). Как я много раз говорил, все ребята сильные — сейчас они разозлятся, потом будут меня сильно бить. Напрошусь на кого-то, а потом получу звездюлей. Спасибо, не нужно. Но если без шуток, в этом и есть работа матчмейкеров, чтобы делать бои, чтобы делать интересные противостояния. Я, наверное, в этом плане более скромный. Не то чтобы я думаю, что могу проиграть. Просто я скромнее отношусь к себе и не хотел бы заниматься шапкозакидательством типа «Давай выйдем, подерёмся». Я таким никогда не был и таким останусь», — приводит слова Волкова Sport24.
Напомним, 9 сентября на турнире UFC 293 в Сиднее (Австралия) Волков встретится с местным бойцом Таем Туивасой.
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