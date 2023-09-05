«Хочу сабмишен». Адесанья — о том, как победит Стрикленда

Новозеландский боец UFC, чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья рассказал о том, как он хочет, чтобы прошёл его следующий бой с американцем Шоном Стриклендом.

«Сабмишен. Определённо хочу сабмишен. Могу и в этом бою. Я знаю, что он будет бороться, так что я знаю, что он попытается всё запутать. Он делает все эти штуки, танцует, но он пойдёт в ноги, вот что он сделает.

У него умные тренеры, и они, безусловно, вобьют ему это в голову. Я знаю, что он будет говорить, что он хочет боксировать, но вы действительно думаете, что он будет боксировать со мной?

В бое с Перейрой я говорил, что ему нужно сосредоточиться на своей чёртовой работе, потому что он говорил, что он нокаутирует меня. И что он, чёрт возьми, сделал? Я нокаутировал его, потому что он не был сосредоточен на своей работе, он был сосредоточен на мне. Так что Шон собирается бороться, но я тоже спускаюсь в партер, ничего страшного», — сказал Адесанья в интервью TSN.

В своём последнем бою Адесанья одолел Алекса Перейру техническим нокаутом во втором раунде. Бой с Шоном Стриклендом состоится на UFC 293 9 сентября в Сиднее (Австралия).