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Мойкано: Волков тренируется лучше Туивасы, просто потому что он русский, думаю, он победит

Мойкано: Волков тренируется лучше Туивасы, просто потому что он русский, думаю, он победит
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Бразильский боец смешанных единоборств Ренато Мойкано назвал россиянина Александра Волкова фаворитом поединка с австралийцем Таем Туивасой на турнире UFC 293.

«Тай Туиваса — сумасшедший ударник. Он обладает нокаутирующей мощью. Но он немного медленный. Ему не хватает по-настоящему взрывного стиля. С другой стороны, у нас Волков, который выше, и тоже является хорошим ударником и умеет держать дистанцию. Он очень хороший боец. На мой взгляд, Александр выиграет бой.

Туиваса не слишком силён в борьбе и грэпплинге. Я не думаю, что он настолько серьёзно относится к своей карьере. Не думаю, что он сосредоточен на тренировках. Волков больше сосредоточен на тренировочном лагере, просто потому что он русский. Думаю так. Вероятно, Волков победит», — рассказал Мойкано в видео на своём YouTube-канале.

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