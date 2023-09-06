Тренер Нганну: участие Майка Тайсона в подготовке к Фьюри было скорее рекламным ходом

Эрик Никсик, тренер камерунского бойца Фрэнсиса Нганну, который готовится к боксёрскому поединку с Тайсоном Фьюри в октябре, рассказал, что участие легендарного боксёра Майка Тайсона в подготовке было скорее рекламным ходом.

«Участие Тайсона? Это скорее рекламный ход. Но каждый раз, когда Майк был здесь, мы понимали, насколько это здорово. Очевидно, что он не может быть с нами постоянно и не проводит много тренировок, но когда Майк здесь, он передаёт невероятный опыт. Не только богатство знаний, но и энергию. Чувствуешь напряжение, когда этот чувак находится с тобой в одной комнате.

Но самое замечательное — усилия Фрэнсиса, который не хотел разочаровывать Майка. Майк бы сказал, что нужен ещё один подход. Каждый раз, когда я чувствовал, что Фрэнсис достиг своего предела, он смотрел на Майка Тайсона и думал: «Нет, я должен сделать это. Я должен сделать ещё один подход, я должен пройти через это». Мне просто нравится такой менталитет. Майк действительно извлекает из Фрэнсиса всё самое лучшее каждый раз, когда он рядом», — рассказал Никсик в интервью YouTube-каналу SHAK MMA.