Стрикленд ударил фаната в преддверии боя с Адесаньей

Боец UFC Шон Стрикленд, выступающий в среднем весе, в преддверии титульного поединка с Исраэлем Адесаньей, ударил одного из фанатов.
«Я всего день в Австралии, а уже совершил нападение. Изначально я подумал, что ко мне подошел парень, чтобы просто сфотографироваться. Любой может подойти ко мне и сделать это, я люблю фанатов. Но если ты хочешь подойти ко мне, чтобы открыть свой поганый рот, я побью тебя. Он получил апперкот в живот. Потом я ушел. Но если я увижу этого парня снова, то никаких проблем не возникнет… Я поблагодарю его за то, что он не стал выдвигать обвинения», — приводит слова Стрикленда MMA Mania.
Бой за чемпионский титул в среднем весе станет главным событием турнира UFC 293, который пройдёт 10 сентября в Сиднее. Новозеландский боец нигерийского происхождения будет защищать пояс против американца Шона Стрикленда, занимающего пятую строчку рейтинга. Адесанья в последнем бою смог вернуть себе чемпионский титул в реванше с бразильцем Алексом Перейрой. Стрикленд идёт на серии из двух побед над Нассурдином Имавовым и Абусупьяном Магомедовым.
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