Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стрикленд ударил фаната в преддверии боя с Адесаньей

Стрикленд ударил фаната в преддверии боя с Адесаньей
Аудио-версия:
Комментарии

Боец UFC Шон Стрикленд, выступающий в среднем весе, в преддверии титульного поединка с Исраэлем Адесаньей, ударил одного из фанатов.

«Я всего день в Австралии, а уже совершил нападение. Изначально я подумал, что ко мне подошел парень, чтобы просто сфотографироваться. Любой может подойти ко мне и сделать это, я люблю фанатов. Но если ты хочешь подойти ко мне, чтобы открыть свой поганый рот, я побью тебя. Он получил апперкот в живот. Потом я ушел. Но если я увижу этого парня снова, то никаких проблем не возникнет… Я поблагодарю его за то, что он не стал выдвигать обвинения», — приводит слова Стрикленда MMA Mania.

Бой за чемпионский титул в среднем весе станет главным событием турнира UFC 293, который пройдёт 10 сентября в Сиднее. Новозеландский боец нигерийского происхождения будет защищать пояс против американца Шона Стрикленда, занимающего пятую строчку рейтинга. Адесанья в последнем бою смог вернуть себе чемпионский титул в реванше с бразильцем Алексом Перейрой. Стрикленд идёт на серии из двух побед над Нассурдином Имавовым и Абусупьяном Магомедовым.

Материалы по теме
UFC 293: Волков вырубит Бам-Бама, Адесанья заставит молчать Стрикленда? LIVE
Live
UFC 293: Волков вырубит Бам-Бама, Адесанья заставит молчать Стрикленда? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android