Стрикленд: бесхребетность – второе имя Исраэля Адесаньи

Боец UFC Шон Стрикленд, выступающий в среднем весе, высказался по поводу своего будущего соперника Исраэля Адесаньи.

«Бесхребетность – второе имя Исраэля Адесаньи. Этот парень готов идти на любую мерзость ради своей выгоды. Но взгляни на меня: я — человек из народа. У Исраэля нет твердости характера. Да, он один из лучших кикбоксеров в мире. Признаю это. Но ему не хватает мужских качеств», – приводит слова Стрикленда MAClife.

Бой за чемпионский титул в среднем весе станет главным событием турнира UFC 293, который пройдёт 10 сентября в Сиднее. Новозеландский боец нигерийского происхождения будет защищать пояс против американца Шона Стрикленда, занимающего пятую строчку рейтинга. Адесанья в последнем бою смог вернуть себе чемпионский титул в реванше с бразильцем Алексом Перейрой. Стрикленд идёт на серии из двух побед над Нассурдином Имавовым и Абусупьяном Магомедовым.