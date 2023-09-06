Дана Уайт отреагировал на драку Стрикленда с фанатом

Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу драки американского бойца Шона Стрикленда с фанатом.
«Вы знаете, откуда взялась новость о том, что он ударил болельщика? Да, новость пришла от него. Да, он красавчик. Это больше розыгрыш. Между ними всё хорошо. Я знал, какой будет эта неделя. Да, мы к этому готовы, и да, у нас теперь есть люди вокруг него, так что он больше не будет бить людей в живот — ради забавы или всерьёз», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Напомним, бой за чемпионский титул в среднем весе станет главным событием турнира UFC 293, который пройдёт 10 сентября в Сиднее. Новозеландский боец нигерийского происхождения Исраэль Адесанья будет защищать пояс против американца Шона Стрикленда, занимающего пятую строчку рейтинга. Адесанья в последнем бою смог вернуть себе чемпионский титул в реванше с бразильцем Алексом Перейрой. Стрикленд идёт на серии из двух побед над Нассурдином Имавовым и Абусупьяном Магомедовым.
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