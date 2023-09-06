Немков рассказал, с кем он может подраться в следующем поединке

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков, становившийся чемпионом Bellator в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг), дал комментарий по поводу своего следующего поединка.
«Хотелось бы поехать на Bellator 300, где будут драться Бейдер и Васселл, и там вызвать чемпиона. Но, опять же, непонятна ситуация с продажей Bellator, что будет дальше. Так что, может, я и останусь чемпионом. У нас в команде пока нет никакой информации по этому поводу, только слухи, поэтому мы тренируемся, готовимся дальше к новым боям.
Мне было бы интереснее подраться с Васселлом. С Бейдером я уже дрался, так что это будет реванш. Я у него выиграл, выиграл убедительно, так что можно было бы с Васселлом подраться. Одна из причин, почему я решил перейти в тяжёлый вес – избежать бесконечных реваншей с одними и теми же соперниками. Хочется новых боёв, новых вызовов», — сказал Немков в интервью Игорю Лазорину.
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