Немков рассказал, с кем он может подраться в следующем поединке

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков, становившийся чемпионом Bellator в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг), дал комментарий по поводу своего следующего поединка.

«Хотелось бы поехать на Bellator 300, где будут драться Бейдер и Васселл, и там вызвать чемпиона. Но, опять же, непонятна ситуация с продажей Bellator, что будет дальше. Так что, может, я и останусь чемпионом. У нас в команде пока нет никакой информации по этому поводу, только слухи, поэтому мы тренируемся, готовимся дальше к новым боям.

Мне было бы интереснее подраться с Васселлом. С Бейдером я уже дрался, так что это будет реванш. Я у него выиграл, выиграл убедительно, так что можно было бы с Васселлом подраться. Одна из причин, почему я решил перейти в тяжёлый вес – избежать бесконечных реваншей с одними и теми же соперниками. Хочется новых боёв, новых вызовов», — сказал Немков в интервью Игорю Лазорину.