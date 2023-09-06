«Нельзя считать себя побеждённым до последнего удара». Саитов — про бой Фьюри — Нганну

Двукратный чемпион Олимпийских игр по боксу, председатель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Олег Саитов высказался по поводу поединка между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри.
«Хочу сказать, что по правилам бокса здесь должен выиграть Фьюри, потому что он работает по этим правилам, знает мелочи и нюансы. Однако не стоит забывать, что в боксе до последнего удара нельзя считать себя победителем или побеждённым. Нганну очень сильный, но я думаю, что победит всё-таки Фьюри. Ставлю на него», — сказал Саитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Поединок с Фьюри станет для 36-летнего Нганну дебютом в профессиональном боксе. Он состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
На счету Фьюри 33 победы (24 – нокаутом), ни одного поражения и одна ничья.
- 6 сентября 2023
-
16:18
-
16:00
-
15:12
-
14:15
-
12:50
-
11:13
-
10:08
-
09:39
-
00:45
-
00:14
-
00:00
- 5 сентября 2023
-
22:43
-
22:36
-
21:19
-
20:25
-
19:31
-
18:46
-
17:56
-
16:23
-
15:31
-
14:02
-
12:35
-
12:05
-
11:35
-
11:03
-
10:41
-
09:44
-
01:09
-
00:41
- 4 сентября 2023
-
23:49
-
23:14
-
22:47
-
22:34
-
22:10
-
21:23