«Нельзя считать себя побеждённым до последнего удара». Саитов — про бой Фьюри — Нганну

Двукратный чемпион Олимпийских игр по боксу, председатель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Олег Саитов высказался по поводу поединка между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри.

«Хочу сказать, что по правилам бокса здесь должен выиграть Фьюри, потому что он работает по этим правилам, знает мелочи и нюансы. Однако не стоит забывать, что в боксе до последнего удара нельзя считать себя победителем или побеждённым. Нганну очень сильный, но я думаю, что победит всё-таки Фьюри. Ставлю на него», — сказал Саитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Поединок с Фьюри станет для 36-летнего Нганну дебютом в профессиональном боксе. Он состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

На счету Фьюри 33 победы (24 – нокаутом), ни одного поражения и одна ничья.