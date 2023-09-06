Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Олег Саитов спрогнозировал, как пройдёт бой Папина и Асбарова

Олег Саитов спрогнозировал, как пройдёт бой Папина и Асбарова
Комментарии

Двукратный чемпион Олимпийских игр по боксу, председатель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Олег Саитов дал прогноз на поединок Алексея Папина и Сослана Асбарова.

«Что касается боя Алексея Папина и Сослана Асбарова. Очень конкурентный бой, очень хочу его посмотреть, так как оба соперника на самом деле достойны победы. Это два самолюбия, это будет психологическое столкновение: кто придумает более интересную тактику боя, кому удастся навязать свою манеру, тот и победит. Но, я уверен, бой будет очень интересным, поэтому обязательно смотрим и болеем за красивый бокс», — сказал Саитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Нельзя считать себя побеждённым до последнего удара». Саитов — про бой Фьюри — Нганну
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android