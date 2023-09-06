Олег Саитов спрогнозировал, как пройдёт бой Папина и Асбарова

Двукратный чемпион Олимпийских игр по боксу, председатель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Олег Саитов дал прогноз на поединок Алексея Папина и Сослана Асбарова.

«Что касается боя Алексея Папина и Сослана Асбарова. Очень конкурентный бой, очень хочу его посмотреть, так как оба соперника на самом деле достойны победы. Это два самолюбия, это будет психологическое столкновение: кто придумает более интересную тактику боя, кому удастся навязать свою манеру, тот и победит. Но, я уверен, бой будет очень интересным, поэтому обязательно смотрим и болеем за красивый бокс», — сказал Саитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.