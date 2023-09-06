Майк Тайсон назвал величайшего бойца MMA

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон назвал, по его мнению, величайшего бойца смешанного стиля в истории.

«Мне многие нравятся… Джон Джонс, Хабиб, на подходе много новых парней… Но я должен выбрать Джон Джонса из-за всех трудностей, через которые он прошёл, но сумел остаться чемпионом», — сказал Тайсон в интервью YouTube-каналу Complex.

Джону Джонсу 36 лет. Американец дебютировал в MMA в апреле 2008 года и уже в августе провёл первый поединок в UFC. В марте 2011 года Джонс завоевал титул чемпиона организации в полутяжёлом весе (до 93 кг), который защитил восемь раз.

В декабре 2018 года американец стал двукратным чемпионом в полутяжёлом весе, а в марте 2023-го завоевал титул в тяжёлом дивизионе (до 120 кг), досрочно остановив в первом раунде француза Сириля Гана.