Адесанья высказался о возможном бое с Хамзатом Чимаевым

Двукратный чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья высказался о следующем сопернике в случае победы над американцем Шоном Стриклендом, поединок с которым состоится на турнире UFC 293 в грядущие выходные.

«Дю Плесси не понимает правил игры, он не может отсиживаться. Возможно, ему придётся подраться ещё дважды, чтобы встретиться со мной, он не соглашается на вызовы. Если решение будет за мной, то, возможно, я подерусь с Пауло Костой или Хамзатом Чимаевым», — сказал Адесанья на пресс-конференции.

Напомним, поединок между бразильцем Пауло Костой и шведом Хамзатом Чимаевым состоится на турнире UFC 294, который пройдёт в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).