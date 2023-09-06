Виталий Минаков оценил шансы Павловича стать чемпионом UFC

Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Виталий Минаков высказался о шансах соотечественника Сергея Павловича завоевать титул UFC.
«У Павловича, на мой взгляд, среди российских тяжеловесов больше всего шансов стать чемпионом UFC. У него очень мощный удар, он достаточно выносливый, ещё молод. У него все шансы есть. И то, как сейчас он стал проводить свои поединки, ему только добавляет плюсов.
Он стал более агрессивным. В то время, когда мы тренировались, он перестаивал сильно, работал как любитель, много двигался и редко бил, но когда бил, то люди падали. А сейчас он стал бить, и люди стали падать чаще. Не нужно быть сильным прогнозистом, чтобы сказать, что потенциально Серёга может завоевать пояс», — сказал Минаков в интервью YouTube-каналу IGORKAKDELA.
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