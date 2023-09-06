Стрикленд — о бое с Адесаньей: люди забывают, что я хорош, это будет чёртова война
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Американский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шон Стрикленд считает, что MMA-общественность недооценивает его в преддверии поединка со звёздным новозеландцем Исраэлем Адесаньей, который состоится 10 сентября на турнире UFC 293 в Сиднее (Австралия).
«Это будет чёртова война. Я и вправду считаю, что люди забывают, насколько я хороший боец, из-за того, что я много болтаю. Но мы выясним это в воскресенье. Я так много говорю, что, похоже, люди запамятовали, что я умею драться», — сказал Стрикленд на пресс-конференции.
Шону Стрикленду 32 года. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году и в мае 2014-го впервые выступил в UFC. Всего на счету Стрикленда в престижнейшей организации мира 19 боев (17 побед, пять поражений и ни одной ничьей).
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