«Это делает вас опасным». Адесанья рассказал, как смог настроиться на реванш с Перейрой
Поделиться
Двукратный чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья рассказал, как настраивался на реванш с бразильцем Алексом Перейрой после досрочного поражения и потери титула.
«Статус аутсайдера делает Стрикленда действительно опасным. Ему всё равно. Он знает, что я собираюсь побить его, поэтому он сделает всё возможное, чтобы побить меня.
Я бывал в подобном положении, взять даже мой последний бой. Я знал, что могу побить этого парня [Перейру] и думал: «Чёрт, я способен на это. Каждый раз я почти побеждал его». Окей, все списали меня со счетов, я аутсайдер, и я воспользуюсь этим. Мне плевать, я отдам всё в этом бою. И это делает вас опасным человеком, человеком, которому нечего терять», — сказал Адесанья на пресс-конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 сентября 2023
-
20:09
-
19:57
-
19:06
-
18:46
-
18:36
-
18:06
-
17:56
-
16:18
-
16:00
-
15:12
-
14:15
-
12:50
-
11:13
-
10:08
-
09:39
-
00:45
-
00:14
-
00:00
- 5 сентября 2023
-
22:43
-
22:36
-
21:19
-
20:25
-
19:31
-
18:46
-
17:56
-
16:23
-
15:31
-
14:02
-
12:35
-
12:05
-
11:35
-
11:03
-
10:41
-
09:44
-
01:09
Партнерский контент