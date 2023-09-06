«Это делает вас опасным». Адесанья рассказал, как смог настроиться на реванш с Перейрой

Двукратный чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья рассказал, как настраивался на реванш с бразильцем Алексом Перейрой после досрочного поражения и потери титула.

«Статус аутсайдера делает Стрикленда действительно опасным. Ему всё равно. Он знает, что я собираюсь побить его, поэтому он сделает всё возможное, чтобы побить меня.

Я бывал в подобном положении, взять даже мой последний бой. Я знал, что могу побить этого парня [Перейру] и думал: «Чёрт, я способен на это. Каждый раз я почти побеждал его». Окей, все списали меня со счетов, я аутсайдер, и я воспользуюсь этим. Мне плевать, я отдам всё в этом бою. И это делает вас опасным человеком, человеком, которому нечего терять», — сказал Адесанья на пресс-конференции.