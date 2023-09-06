Теренс Кроуфорд вернулся в зал после победы над Спенсом

Чемпион мира в трёх весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO) вернулся к тренировкам после победы над соотечественником Эрролом Спенсом-младшим.
Напомним, поединок бойцов состоялся в конце июля и завершился победой Кроуфорда техническим нокаутом в девятом раунде.
«Ничего не изменилось. Должен сказать, что я всё тот же трудяга», — написал Кроуфорд в социальных сетях.
Фото: из личного архива Теренса Кроуфорда
Фото: из личного архива Теренса Кроуфорда
Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).
30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.
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