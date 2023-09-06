Теренс Кроуфорд вернулся в зал после победы над Спенсом

Чемпион мира в трёх весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO) вернулся к тренировкам после победы над соотечественником Эрролом Спенсом-младшим.

Напомним, поединок бойцов состоялся в конце июля и завершился победой Кроуфорда техническим нокаутом в девятом раунде.

«Ничего не изменилось. Должен сказать, что я всё тот же трудяга», — написал Кроуфорд в социальных сетях.

Фото: из личного архива Теренса Кроуфорда

Фото: из личного архива Теренса Кроуфорда

Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.