Волков: Туиваса будет опасен с первой секунды боя

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Александр Волков высказался о предстоящем поединке с австралийцем Таем Тауивасой, который состоится на турнире UFC 293 в Сиднее (Австралия).

«Очевидно, он опасен из-за своего удара. Нельзя игнорировать это, никому нелегко встречаться со взрывным соперником, у которого хороший удар. Он будет опасен с первой секунды боя и до самого конца. Однако в моём арсенале гораздо больше приёмов, и мы постараемся их использовать.

Он будет чувствовать себя увереннее на ближней дистанции, но здесь у меня больше навыков в борьбе. Если он приблизится слишком близко ко мне, я брошу его. Мы разберёмся. Я уверен в себе в любой ситуации», — приводит слова Волкова MMAJunkie.