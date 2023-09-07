Исраэль Адесанья заявил о желании возглавить турнир UFC 300

Двукратный чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья заявил, что хотел бы возглавить юбилейный турнир организации UFC 300, который состоится в 2024 году.

«Я хотел бы возглавить турнир. Посмотрим… Я смотрел UFC 100, это был бой Брока Леснара и Фрэнка Мира, смотрел UFC 200, там выступала Миша Тейт, большой бой. Я уже долгое время являюсь поклонником этого вида спорта. И я хотел бы стать частью UFC 300, потому что не смогу подраться на UFC 400.

Определённо, я выступлю на UFC 300. Алекс Волкановски тоже должен быть там. А я буду в соглавном событии. Он мой чувак. Если он не будет драться, то я стану хедлайнером. Уверен, что этого захотят и другие люди, Конор также захочет вмешаться», — сказал Адесанья на пресс-конференции.