Исраэль Адесанья заявил о желании возглавить турнир UFC 300

Двукратный чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья заявил, что хотел бы возглавить юбилейный турнир организации UFC 300, который состоится в 2024 году.
«Я хотел бы возглавить турнир. Посмотрим… Я смотрел UFC 100, это был бой Брока Леснара и Фрэнка Мира, смотрел UFC 200, там выступала Миша Тейт, большой бой. Я уже долгое время являюсь поклонником этого вида спорта. И я хотел бы стать частью UFC 300, потому что не смогу подраться на UFC 400.
Определённо, я выступлю на UFC 300. Алекс Волкановски тоже должен быть там. А я буду в соглавном событии. Он мой чувак. Если он не будет драться, то я стану хедлайнером. Уверен, что этого захотят и другие люди, Конор также захочет вмешаться», — сказал Адесанья на пресс-конференции.
- 7 сентября 2023
-
00:30
- 6 сентября 2023
-
23:36
-
23:12
-
22:51
-
21:56
-
21:44
-
21:07
-
20:09
-
19:57
-
19:06
-
18:46
-
18:36
-
18:06
-
17:56
-
16:18
-
16:00
-
15:12
-
14:15
-
12:50
-
11:13
-
10:08
-
09:39
-
00:45
-
00:14
-
00:00
- 5 сентября 2023
-
22:43
-
22:36
-
21:19
-
20:25
-
19:31
-
18:46
-
17:56
-
16:23
-
15:31
-
14:02